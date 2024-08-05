Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев по собственному желанию принял решение об отставке после встречи с главой республики Сергеем Аксеновым. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

«По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

Что стало причиной увольнения, глава Крыма не сообщил.

Телеграм-канал «ЧП. Симферополь» со ссылкой на источник утверждает, что отставка Садаклиева связана с увольнением за езду без прав его помощника Ингмара Левчика в середине июля, а также с вниманием силовиков к расходам министерства.

Сергею Садаклиеву 52 года. В структуре МЧС он работал с начала 2000-ых. В 2020 году его назначили первым заместителем начальника главного управления МЧС по Крыму, а уже в феврале 2021 года Садаклиев возглавил региональное министерство.

С конца мая Сергей Аксенов уволил уже нескольких министров и глав областных администраций.

В частности, 24 июля, он отстранил от должности главу администрации Красноперекопска Вадима Хомина «в связи с утратой доверия». В начале месяца, 1 июля, стало известно об отставке главы Керчи Святослава Брусакова.

В конце мая ушли в отставку министры жилищно-коммунального хозяйства и туризма Сергей Донец и Вадим Волченко. Тогда глава Крыма заявил, что в республике проводится плановая ротация кадров.