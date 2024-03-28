Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш уйдет в отставку 10 апреля. Такое решение чиновник принял после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, передает Delfi. Дату ухода с поста министр объяснил тем, что 11 апреля планируется заседание Сейма, на котором могут избрать нового руководителя ведомства.

Силиня подчеркнула, что Кариньш самостоятельно принял решение об отставке, чтобы устранить сомнения в сложившейся ситуации и не мешать проведению следственных процедур по делу о спецрейсах.

В ноябре 2023 года стало известно, что Кариньш, находясь на посту премьер-министра Латвии, совершил 32 авиаперелета специальными рейсами, что обошлось государственному бюджету в €613 тыс. Позднее Госканцелярия предоставила информацию о целях и датах этих перелетов, однако программа латвийского телевидения de facto назвала часть объяснений об оправданности таких трат «неубедительными».

Премьер считает, что такой поступок характеризует Кариньша как «порядочного западного политика».

«Считаю, что Кришьянис Кариньш на посту министра иностранных дел работал добросовестно, очень хорошо представлял интересы Латвии и в ЕС, и в НАТО», — заявила Силиня.

Среди прочего, премьер отметила, что пока у нее на примете нет кандидата на пост министра иностранных дел.

Скандал с авиаперелетами Кариньша, в частности, вызвали случаи, когда он использовал частный самолет для возвращения в Латвию с неофициальных заседаний Европейского совета в пятницу вечером, хотя гораздо дешевле было бы переночевать в отеле и улететь на следующий день коммерческим рейсом, пишет портал LSM.lv. Журналисты отметили, что они не уверены в том, рассматривались ли варианты о внесении изменений в расписание премьера или же отказ от участия в каких-либо мероприятиях.

Delfi писало, что Кариньш согласился с критикой о частом использовании частных самолетов, однако подчеркивал, что благодаря им «он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО». Среди прочего, он говорил о возможности пересмотра порядка, при котором чиновники могут пользоваться подобными услугами, и объема финансирования на эти цели.

В конце марта 2024 года Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств при использовании Кариньшем частных самолетов.