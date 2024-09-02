Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на возражения НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан вопреки опасениям, что перехваты российских ракет над украинской территорией могут втянуть Североатлантический альянс в войну России против Украины.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Я лично считаю, что когда вражеские ракеты находятся на пути вхождения в наше воздушное пространство, было бы законной самообороной [нанести по ним удар], поскольку как только они вторгаются в наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, становится значительным», — заявил Сикорский.

Протяженность польско-украинской границы — 542 км. Самый крупный город на границе — это закарпатский Ужгород. Львов, находящийся на западе страны, расположен примерно в 70 км от границы.

Ранее Польша подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, обязавшись изучить «возможность перехвата в украинском воздушном пространстве ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши, следуя необходимым процедурам, согласованным заинтересованными государствами и организациями». Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил эту инициативу, заявив, что из-за него альянс рискует «стать частью конфликта».

Сикорский настаивал на праве своей страны на перехват после того, как 26 августа российский беспилотник якобы пересек границу Польши. Он заявил, что риск жертв среди поляков возрастает по мере приближения ракеты к цели в момент перехвата, поэтому предпочтительнее сбивать ее на большей высоте над Украиной. «Украинцы нам сказали — пожалуйста», — добавил он.

При этом большая часть зенитных ракетных комплексов (ЗРК). которыми располагает Польша, покрывают территорию не более 25 километров. Если их отделят от своих частей и привезут прямо на польско-украинскую границу, они смогут защитить только приграничные города Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

Кроме того, многие из этих комплексов не предназначены для того, чтобы сбивать ракеты или дроны: привычные им цели — самолеты и вертолеты. Единственное, что подходит для относительно успешного противостояния ракетам, — это американские ЗРК Patriot. Однако, согласно докладу The Military Balance 2024, у Польши только две таких системы (еще шесть будут поставлены в будущем).

При применении по баллистическим целям (включая ракеты) дальность PAC-3 MSE ограничена 60 километрами, то есть среди крупных и значимых украинских городов Польша сможет защитить только Львов, неподалеку от которого расположены военные базы, в том числе для иностранных военных.