Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает пресс-служба ведомства. В аэропорту Сунан его приветствовал северокорейский коллега генерал армии Но Гван Чхоль.

Подготовка этой поездки Белоусова ранее не анонсировалась.

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль приветствовал главу российского оборонного ведомства», — сказано в сообщении Минобороны России.

В ходе визита Белоусова запланировано проведение встреч с военным и военно-политическим руководством Северной Кореи.

До этого Белоусов совместно с российской делегацией посещал Северную Корею в июне. Тогда президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве двух стран. Документ предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств.