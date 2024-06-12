Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что ведомство потребует завести уголовное дело из-за передачи Украине истребителей МиГ-29, пишет газета SME.sk. Это решение было принято весной 2023 года бывшим руководством оборонного ведомства республики.

Калиняк напомнил, что передачу Киеву истребителей одобрил председатель внепарламентской партии демократов и экс-глава Минобороны Словакии Ярослав Надь. Его действия нынешний глава ведомства назвал «нарушением конституции» и «госизменой».

Кроме того, Калиняк утверждает, что при принятии этого решения Надь пошел против воли своих партнеров по коалиции. Сам Надь заявил, что принял бы аналогичное решение вновь со своим правительством, поскольку истребители «спасают жизни людей». Он отметил, что одно уголовное заявление по этому вопросу уже однажды было отклонено полицией, пишет SME.sk.

Накануне словацкий омбудсмен Роберт Доброводский в интервью местному информационному агентству TASR рассказал, что Минобороны не сумело предоставить результаты юридической экспертизы от 14 марта 2023 года о законности передаче Киеву МиГ-29. При этом одним из заключений, на которых Надь основывал свое решение при передаче украинской стороне истребителей, был этот документ.

«Недавно министерство сообщило мне, что пытается выполнить запрос и найти анализ. Однако ведомство заявило, что ни оно, ни одно из его отделений не располагает этим документом. Оно также заявило, что этот анализ даже не зарегистрирован в его базах данных ни в каком виде», — пояснил Доброводский.

После разъяснений словацкого омбудсмена госсекретарь военного ведомства Словакии Игор Мелихер заявил, что намерен обратиться в суд. «Экспертизы, которой бывший министр обороны Ярослав Надь обосновывал передачу Украине истребителей Миг-29, явно не существует. <…> Сегодня выяснилось, что нет никаких официальных материалов министерства обороны, уполномочивающих бывшего министра на такой шаг», — отметил он.

Мелихер добавил, что Конституция запрещает правительству, уходящему в отставку, принимать такие важные шаги.

«А отправка истребителей стоимостью более €500 млн, безусловно, является таким шагом», — подчеркнул госсекретарь на своей странице в Facebook*.

О том, что Словакия приняла решение передать Украине истребители МиГ-29, 17 марта 2023 года заявил Эдуард Хегер, занимавший тогда пост премьер-министра Словакии. Он отмечал, что Киев получит 13 истребителей.

23 марта Надь указывал, что Киев уже получил первые четыре самолета этой модели, а остальные МиГ-29 будут переданы Украине «в ближайшие недели». При этом взамен переданных истребителей Словакия должна получить от США 12 вертолетов AH-1Z Viper. США, в свою очередь, назвали намерение Словакии и Польши отправить Киеву эти самолеты «суверенным решением».

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России отмечала, что решение Словакии передать Украине самолеты советского производства МиГ-29 нарушает международные обязательства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что Братислава и Варшава, отправляя истребители, «таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники».

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