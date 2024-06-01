Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков госпитализирован с переломами после ДТП, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в краевом правительстве.

ДТП произошло днем в субботу, 1 июня, на 75-м километре автодороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк. Гашков ездил в Усть-Большерецкий муниципальный район в командировку — решать вопросы, связанные с обеспечением местных жителей лекарствами. Как раз накануне министр заявлял, что по поручению главы региона на базе каждого медицинского учреждения будет открыт аптечный пункт.

Прокуратура Камчатского края сообщила, что взяла под контроль установление обстоятельств ДТП. По данным ГАИ, столкнулись микроавтобус и «УАЗ Патриот». Причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.

Камчатское издание «41 Регион» пишет, что 57-летний водитель «Тойоты Таун Айс» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗ Патриот» под управлением 36-летнего водителя. По его данным, 53-летний пассажир «Тойоты» погиб, а водитель и еще один 75-летний пассажир пострадали.

«В автомобиле “УАЗ Патриот” телесные повреждения получили водитель, 11-летний ребенок и 43-летний и 38-летний пассажиры», — говорится в сообщении камчатского СМИ.

Baza отмечает, что в результате столкновения пострадали три человека, включая министра, один человек погиб. Всех пострадавших отвезли в Камчатскую краевую больницу имени А.С. Лукашевского.

По данным «Кам 24» и «Камчатка-информ», в столкнувшихся машинах находились шесть человек, двое из них не пострадали. «ДПС Контроль — Камчатка» пишет, что при ДТП «один человек погиб, один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в шоковом состоянии». Вертолет медицины катастроф вывез с места происшествия пятерых человек, утверждает телеграм-канал.

«По предварительным данным, глава краевого Минздрава находится в тяжелом состоянии», — сообщили в правительстве края, добавив, что Гашков получил переломы ребер и костей таза.

По словам главы Камчатского края Владимира Солодова, жизнь руководителя краевого Минздрава вне опасности. Очевидцы аварии утверждают, что вместе с Гашковым ехал и его сын.

«Мы приехали, там уже министр и его сын сидели рядом с машиной, вытаскивали водителя. Потом начали вытаскивать из микроавтобуса людей, водитель и пассажир на переднем сиденье были сильно зажаты», — рассказал «Известиям» автомобилист, одним из первых оказавшийся на месте аварии.

Вместе с Гашковым в служебном автомобиле находился замначальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов. Они с водителем получили незначительные травмы.

По словам очевидца, десять человек вскрывали разбившиеся автомобили с помощью ломов и лебедок, а первая машина скорой помощи показалась на дороге только через час, когда сам он уже отъезжал с места ДТП.

Александр Гашков возглавил Минздрав Камчатского края в 2022 году. Он является выпускником Читинской государственной медицинской академии, с 2010 по 2018 годы работал в Забайкальском крае. В ноябре 2023 года министр попал на страницы СМИ, оказав профессиональную помощь двум пассажиркам авиарейса Петропавловск — Москва, попавшего в турбулентность.