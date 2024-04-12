Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложит Рийгикогу (эстонскому парламенту) признать Московский патриархат террористической организацией. Об этом он заявил в эфире телеканала ERR.

Ляэнеметс отметил, что с таким предложением он выступает исходя из экспертизы МВД и оценки полиции безопасности страны.

«Учитывая контекст, у меня как министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий терроризм», — сказал он.

Ляэнеметс уточнил, что решение парламента не повлияет на прихожан Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата и что храмы не будут закрыты. Но связь с Москвой будет отрезана, поскольку она несет угрозу безопасности Эстонии, добавил он. По его информации, у ЭПЦ более 100 тыс. последователей.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал заявление Ляэнеметса «театром абсурда». «Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская православная церковь, которая, имея духовную связь с верующими в России, безусловно является законопослушной организацией», — подчеркнул он в сообщении в телеграм-канале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала заявление Ляэнеметса. «Все признаки душевного нездоровья налицо», — написала она в своем телеграм-канале.

9 апреля во время пресс-конференции представитель ЭПЦ епископ Тартуский Даниил заявил, что она не подчиняется напрямую патриарху Кириллу, а потому не несет ответственность за его высказывания в поддержку военной операции на Украине. При этом ЭПЦ «по сути отвергла требования Ляэнеметса порвать с патриархом Кириллом», отмечает ERR.