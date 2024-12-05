Проведение на Украине президентских и парламентских выборов возможно сразу после урегулирования военного конфликта с Россией, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По сообщению газеты El Mundo, Запад якобы готовит отъезд Владимира Зеленского в Лондон в случае прекращения огня.

Следующие президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, однако Конституция страны запрещает их проведение в условиях военного положения, которое было объявлено в стране с февраля 2022 года.

В интервью британскому изданию The Telegraph Ермак отметил, что, во-первых, необходимо, чтобы мир признал выборы «соответствующими демократическим стандартам». Во-вторых, важно, чтобы проголосовать смогли все жители Украины, включая военных и уехавших из страны.

«Поэтому, видя реальность, он [Зеленский] сказал, что мы будем готовы к проведению выборов немедленно после заключения справедливого мира», — отметил Ермак (цитата по ТАСС).

Испанская газета El Mundo на этом фоне пишет, что в дипломатических кругах в Киеве говорят о подготовке Западом «золотого изгнания» для украинского президента — возможности отправиться в Лондон в случае соглашения о прекращении огня. По данным издания, это может сопровождаться быстрым вступлением Украины в ЕС с экономической помощью стране и развертыванием европейских миротворческих сил.

«Страна.ua» утверждает, что именно с ожиданием выборов связаны заявления украинских властей об отказе снижать мобилизационный возраст до 18 лет. Как отмечает издание, власти регулярно заявляют, что Запад требует от них снижения мобилизационного возраста, но они категорически против этого.

По словам источников «Страны.ua», это часть стратегии офиса Зеленского «по подготовке к сценарию скорого окончания войны и начала после этого предвыборной кампании». Источники утверждают, что власти рассматривают два сценария — завершение боевых действий вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и провал мирных переговоров с последующим продолжением конфликта.

Если вооруженный конфликт завершится, на Украине будут объявлены выборы — именно поэтому власти сейчас предпринимают шаги с целью получить на них наибольший результат. «Заявления [против снижения возраста мобилизации] делаются на случай, если война все ж таки закончится в скором времени и будут выборы, чтобы на них рассказывать, как “мы спасли генофонд нации”», — объяснил собеседник издания.