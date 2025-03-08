Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подал в суд Восточного округа штата Миссури на свою сестру, которая обвинила его в сексуальном насилии на протяжении почти десяти лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на адвокатов бизнесмена.

В исковом заявлении, поданном представителями Альтмана, говорится, что «ложные заявления» Энн Альтман запятнали его репутацию и причинили эмоциональную боль. Адвокаты бизнесмена также утверждают, что его сестра подала на него в суд «с ненадлежащей целью оказать на него давление, чтобы он согласился на ее требования о неограниченной финансовой поддержке».

OpenAI — один из самых дорогих стартапов в мире, крупнейшая американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. Компания создала GPT-4 и ChatGPT, а также модели для генерации изображений (в частности, DALL-E). Ранее она обвиняла Россию в проведении «тайных операций влияния».

Сэм Альтман является основателем OpenAI и руководил компанией до тех пор, пока его не сместили с этой должности в 2024 году, но потом вновь вернулся на пост гендиректора. В 2023 году он вошел в сотню влиятельнейших людей мира по версии журнала Time. По данным Forbes, его состояние в 2025 году оценивается в 1,1 млрд долларов.

В январе Энн Альтман заявила, что брат оскорблял ее и манипулировал ею, пока они вместе росли в Миссури в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Она утверждала, что подвергалась насилию с трехлетнего возраста, а последний такой случай якобы имел место, когда Сэм Альтман уже был совершеннолетним, а она — нет.

Гендиректор OpenAI в ответ опубликовал заявление от имени себя самого, своей матери и братьев, назвав утверждения Энн «совершенно ложными».

Адвокат женщины Райан Махони заявил: «Встречные иски Сэма Альтмана столь же предсказуемы, сколь и неудачны. Ее заявления рассказывают реальную историю, и мы с нетерпением ждем возможности добиться справедливости от ее имени».