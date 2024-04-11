Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске. По его словам, прорыв дамбы в городе произошел из-за рекордного сброса воды.

Паслер отметил, что прорвавшуюся дамбу, с его точки зрения, сложно назвать дамбой, поскольку речь идет о насыпном сооружении, а дамба — это «бетонная конструкция, которая перегораживает объемы воды, там есть сквозные устройства».

«А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал <…>. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, нет стен бетонных, нет плит бетонных. Это насыпное сооружение, правильно говорить. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе», — сказал Паслер (цитата по РБК).

Глава региона отметил, что объем сброса воды, который был осуществлен перед прорывом дамбы, «был катастрофически большой». Объем притока в Ириклинское водохранилище «пришел, условно говоря, не за два месяца, а за четыре дня», добавил Паслер.

Накануне, 10 апреля, Паслер в беседе с журналистами рассказал, что власти намерены заказать экспертизу для установления причин разрушения дамбы. «Все результаты и выводы будут сделаны, опубликованы, причем публично», — заверил глава региона.

Прорыв насыпной дамбы на реке Урал в Орске — втором по величине городе Оренбургской области — произошел вечером 5 апреля во время паводка. Число подтопленных в городе домов к 8 апреля увеличилось почти до 7 тыс., по состоянию на 11 апреля количество подтопленных паводком домов сократилось почти до 6 тыс.

Прокуратура Оренбургской области отмечала, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, органы Ростехнадзора ранее выявляли нарушения при ее содержании. Прорыв дамбы прокуратура связала с несвоевременно принятыми мерами по ее содержанию. Региональный СК возбудил уголовное дело по из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) и халатности (ст. 239 УК РФ).

В МЧС России вечером 10 апреля сообщили, что в Орске наблюдается устойчивая динамика по снижению уровня воды. Спасатели МЧС оказывают всю необходимую помощь населению, группировка наращивается. На месте работают более 4,5 тыс. человек и 850 единиц техники.

По состоянию на утро 11 апреля подтопленными в Оренбургской области остаются порядка 12 тыс. жилых домов и 15 тыс. приусадебных участков, сообщили в пресс-службе правительства региона. За сутки от воды освободилось 1,9 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. приусадебных участков. Число эвакуированных с подтопленных домовладений и приусадебных участков составляет 7,8 тыс. человек.