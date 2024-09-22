Начальник пиротехнического отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале. РИА Новости уточняет, что это произошло в субботу, 21 сентября, во время проведения работ по разминированию.

Глава МЧС России Александр Куренков назвал 46-летнего Цоффку «профессионалом, который всю жизнь посвятивл служению Родине и воспитанию молодого поколения», «щедро передавал свой богатый и уникальный опыт».

На сайте «Лидера» от лица руководителей и сотрудников центра выражены соболезнования родным и близким погибшего.

В конце августа замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров сообщал, что пиротехники ведомства «ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных ВСУ по населенным пунктам» Курской области.

По его словам, в общей сложности в регионе после вторжения украинских военных было уничтожено 300 взрывоопасных предметов на 21 га территории. Все эти боеприпасы были сброшены с беспилотников, уточнил Шаров. В пример он привел сутки 30 августа, за которые специалисты разминирования МЧС обезвредили шесть боеприпасов в двух населенных пунктах — в частности, упавшую на частный дом авиабомбу, противотанковую мину со взрывателем и три выстрела от гранатомета.

Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» появился в 1994 году, его создали для проведения особо сложных аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники центра работают в труднодоступной местности, под водой и на особо опасных территориях.

В мае 2023 года в Донецкой народной республике (ДНР) при разминировании погибли двое саперов из «Лидера» — 29-летний старший лейтенант Илья Глоба и 26-летний лейтенант Олег Сергеенко. Работа центра по обезвреживанию боеприпасов в ДНР и ЛНР продолжается, подчеркнули в МЧС.