Министр обороны США Пит Хегсет предложил вернуть американские войска в Панаму, чтобы обеспечить безопасность Панамского канала. Как пишет The Guardian, эта идея была «быстро отвергнута» властями центральноамериканской страны.

Британская газета отмечает, что такое предложение Хегсет сделал во время своего визита в Панаму. По его словам, Соединенные Штаты «по приглашению» могли бы «возродить» свои военные или военно-морские базы и перераспределить места дислокации своих войск на перешейке.

Также глава Пентагона добавил, что Вашингтон добивается свободного прохода через канал для своих кораблей. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что они «крайне перегружены и с ними не обращаются справедливо».

9 апреля Пит Хегсет заявил, что США и Панама подпишут рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских кораблей и вспомогательных судов через канал.

«Соединенные Штаты и Панама только что подписали меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в области безопасности и вскоре после этой пресс-конференции подпишут совместную декларацию с министром по делам канала о безопасности и эксплуатации Панамского канал», — рассказал глава Пентагона.

После того, как Трамп выиграл выборы, он не раз говорил о том, что Соединенные Штаты могут вернуть себе Панамский канал, если власти центральноамериканской страны не отменят «непомерно высокие пошлины и сборы» с военных и торговых американских кораблей.

Также 47-й президент США заявлял, что Панамский канал — национальное достояние Соединенных Штатов из-за его «критической роли в экономике и национальной безопасности» страны.