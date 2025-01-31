Начальник управления МВД по Екатеринбургу — полковник Максим Метелица — покидает свой пост, пишут местные издания E1.RU и 66.RU. Он занимал эту должность с января 2023 года.

Источник E1.RU рассказал, что это решение не связано с уходом на пенсию, хотя выслуга лет позволяет. По утверждению собеседника портала, Метелица перейдет в главк и станет заместителем замначальника МВД по Свердловской области генерала Александра Мешкова.

Такие изменения источник E1.RU назвал «скорее повышением, чем ссылкой».

«Конечно, это не такая статусная должность, но тоже с хорошими перспективами и гораздо более спокойная. И меньше нервотрепки», — пояснил он.

По данным E1.RU, место Метелицы может занять Виктор Позняк, который сейчас работает заместителем главы областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» утверждает, что он будет представлен личному составу 3 февраля в 11:00.

URA.RU отмечает, что ранее Позняк занимал пост замначальника полиции Екатеринбурга, но ушел с этой должности якобы из-за того, что не сработался с Метелицей.

По данным источника агентства, сейчас Метелица хотел бы уйти на пенсию, но руководитель областного полицейского главка Александр Мешков «не хочет терять такого опытного сотрудника».

«Поэтому Метелице якобы предложили должность замначальника [регионального] ГУ МВД, курировать дежурную часть», — сказал собеседник URA.RU.

Максим Метелица родился в 1987 году в Серове. Он окончил металлургический техникум, около года проработал на местном заводе, после чего занял должность помощника оперативного дежурного в органах внутренних дел Серова.

Затем, как пишет E1.RU, у Метелицы началась «головокружительная карьера». В 2007 году он занял должность опера, в 2012-м возглавил отдел по борьбе с преступлениями против личности, а в 2014-м был назначен на должность заместителя начальника уголовного розыска. Позднее Максим Метелица окончил университет и получил высшее юридическое образование, а после чего стал начальником полиции Серова.

В августе 2020 года Метелица возглавил ОВД Новоуральска, а в январе 2023 года получил должность начальника УМВД по Екатеринбургу.

Работу Метелицы на руководящих должностях его коллеги описывают по-разному. Одни говорят, что он «инициативный и коммуникабельный трудяга». Другие утверждают, что карьера для Метелицы важнее людей и он шел по головам, увольняя тех, кто ему не нравится.