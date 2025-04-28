Губернатор Забайкальского края Александр Осипов освободил от должности главу департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Рината Хисматулина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Хисматулин подал в отставку по собственной инициативе, отмечается в сообщении. Он занимал свой пост с декабря 2022 года. Временно исполнять его обязанности будет заместитель руководителя департамента — начальник отдела по пожарной безопасности Андрей Ковальчук.

В пресс-службе департамента изданию «Чита Онлайн» сообщили, что Хисматулин ушел с должности, чтобы «просто отдохнуть», заниматься «детьми и внуками».

В середине апреля глава МЧС Александр Куренков в докладе президенту России Владимиру Путину назвал Забайкалье в числе регионов с наиболее сложной пожарной обстановкой. По его словам, на долю края приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зарегистрированных в России с начала года.

23 апреля в Забайкалье ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров. На тот момент в регионе действовало 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, сообщал первый вице-губернатор края Александр Костенко. В регион направлено более ста спасателей МЧС России, к тушению привлечена авиация.

В Петровск-Забайкальском округе природный пожар перекинулся на село Новопавловка, сгорело четыре дома. По словам главы округа Николая Горюнова, из-за сильного ветра остановить огонь не удалось. В домах жили 16 человек, в том числе четверо детей и женщина с инвалидностью. Людей успели эвакуировать, пострадавших нет. Причиной пожара назван человеческий фактор.

Пожары также добрались до жилых и дачных домов в селе Красный Чикой Красночикойского района и в СНТ «Огонек». Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности из-за пожаров в этих населенных пунктах и Новопавловке.