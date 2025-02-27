Основатель запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, который отбывает в этой стране пожизненное тюремное заключение, призвал организацию сложить оружие и прекратить свою деятельность. Обращение лидера турецких курдов представили члены левой Партии народного равенства и демократии (DEM) на своей странице в соцсети Х.

Обращение появилось после встречи Оджалана с делегатами прокурдской Турецкой демократической партии в его тюремной камере на острове Имралы в Мраморном море.

«Я призываю сложить оружие и беру на себя историческую ответственность за этот призыв. Как это сделала бы добровольно каждая современная община и партия, чье существование не было уничтожено силой, созовите свой съезд и примите свое решение. Все группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься», — говорится в заявлении Оджалана, которое зачитали представители DEM.

В своем послании он пояснил, что появление партии в прошлом столетии стало следствием «игнорирования курдской идентичности и ограничения базовых прав и свобод», хотя «на протяжении свыше 1000 лет» турки и курды строили отношения на сотрудничестве.

Оджалан отметил, что «последние 200 лет капиталистической современности» стремились разрушить этот союз. Однако сегодня следует основываться на демократических способах достижения целей курдов, в связи с чем РПК необходимо самораспуститься.

В октябре 2024 году лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал Оджалана объявить о роспуске РПК в обмен на политические реформы и возможную свободу для лидера курдской партии. Неожиданное заявление союзника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему Республиканскому альянсу местные СМИ назвали «историческим шансом» на урегулирование многолетней курдской проблемы. Турецкие националисты ранее выступали против соглашений с курдами.

Абдулла Оджалан основал РПК в 1978 году. С 1980-х годов партия боролась за создание независимого государства курдов, но впоследствии стала выдвигать смягченные требования о расширении прав курдов и об их автономии на юго-востоке Турции. Число жертв противостояния составляет десятки тысяч. Организация признана террористической в Турции, США и Евросоюзе, но пользуется поддержкой среди части курдского населения.

Сотрудники турецких спецслужб задержали Оджалана в феврале 1999 года в Кении, позже суд приговорил его к смертной казни. В 2002 году суд государственной безопасности Турции принял решение заменить смертный приговор пожизненным тюремным заключением.