Глава американской национальной разведки Тулси Габбард обвинила репортера The Washington Post Эллен Накасиму в «активном преследовании» сотрудников ее аппарата с целью получить конфиденциальные данные.

Габбард заявила, что Накасима вместо того, чтобы связываться с пресс-службой звонит представителям разведки высокого ранга с одноразового мобильного телефона, отказывается представиться и скрывает, что работает на The Washington Post.

«А затем требует от них поделиться чувствительной информацией»,— написала глава разведки в соцсети X.

По словам Габбард, такое поведение демонстрирует состояние медиа-истеблишмента, который пытается «саботировать успешную повестку» президента США Дональда Трампа.

«The Washington Post должно быть стыдно. И им следует немедленно прекратить это», — добавила Габбард.

Редактор The Washington Post Мэтт Мюррей в ответ на это сказал, что обращение к потенциальным источникам по общественно важным вопросам не является преследованием. По его словам, Накасима — одна из самых осторожных и объективных репортеров.

Мюррей отметил, что «безосновательная атака Габбард демонстрирует фундаментальное непонимание роли журналистов».

Reuters пишет, что публичная критика отдельных журналистов высшими американскими должностными лицами в сфере нацбезопасности исторически редка. При этом Трамп сделал нападки на СМИ неотъемлемой частью своих выступлений, а чиновники его администрации все чаще перенимают его подход к критическому освещению их деятельности в прессе, пишет агентство.