Генеральный директор Renault Лука де Мео не исключил возвращения автоконцерна в Россию, передает Financial Times (FT). Ранее финансовый директор компании Тьерри Пьетон заявлял, что вероятность возобновления работы Renault на российском рынке «крайне мала».

Лука де Мео объяснил, что выкуп контрольного пакета акций АвтоВАЗа не является приоритетным для французской компании, однако ее руководство открыто для потенциальных бизнес-возможностей.

Отвечая на вопрос о возвращении в Россию, исполнительный директор Renault сказал: «Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не на том, чтобы наверстывать упущенное в прошлом… Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ею воспользоваться».

Кроме того, он признался, что «не думал о таком сценарии», поскольку «все постоянно меняется». Помимо возвращения в Россию, у автоконцерна есть другие приоритеты, в том числе ускорение выпуска электромобилей и гибридных автомобилей для достижения намеченных в ЕС показателей по выбросам вредных веществ, пояснил де Мео.

«У нас есть выбор: давайте посмотрим, как пойдут дела», — призвал гендиректор Renault.

Ранее на пресс-конференции, посвященной результатам французского автопроизводителя, финансовый директор компании Тьерри Пьетон сказал, что вероятность возвращения Renault в Россию в том формате, который предполагался при уходе в 2022 году, «крайне мала».

«Я думаю, что если мы вернемся в Россию через некоторое время, то очень маловероятно, что мы вернемся тем способом, который был предусмотрен в пункте о возвращении», — пояснил он.

Пьетон добавил, что еще предстоит увидеть, как будет развиваться ситуация с Россией и будут ли сняты санкции. «[Пока] слишком рано принимать решения», — заключил он.

В России ушедшие автокомпании не ждут «с распростертыми объятиями»

В России не ждут «с распростертыми объятиями» ушедшие автомобильные компании, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на «Форуме будущих технологий».

«Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», — сказал он.

Глава ведомства утверждает, что после ухода иностранных брендов российская промышленность получила огромные возможности для развития, поэтому «мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться».