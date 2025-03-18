Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что возвращение американских компаний на российский рынок возможно при условии создания совместных предприятий с российским бизнесом.

Об этом он сообщил журналистам 18 марта на полях ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность», — приводит РИА Новости слова Дмитриева.

Глава РФПИ отметил, что Россия видит большой интерес к возвращению в страну не только американского, но и европейского бизнеса.

При этом Дмитриев заявил, что Россия не сосредоточена на снятии западных санкций любой ценой, так как страна чувствует себя комфортно в существующих ограничениях.

Он также упомянул, что предыдущая администрация США под руководством Джо Байдена активно способствовала ухудшению отношений с Россией, стремясь нанести стране стратегическое поражение. В то же время, по его словам, администрация Дональда Трампа демонстрирует готовность к диалогу. Дмитриев подчеркнул, что РФПИ провел ряд встреч со спецпредставителем президента Трампа Стивом Уиткоффом, что свидетельствует о нацеленности американской стороны на поиск решений.

В беседе с журналистами на полях РСПП Кирилл Дмитриев также сообщил, что завел канал в Telegram.

Ранее, перед переговорами с США в Эр-Рияде, Дмитриев говорил, что американский бизнес потерял более $300 млрд из-за ухода с российского рынка после начала военных действий на Украине. Он подчеркнул, что поиск совместных экономических решений крайне важен для США и других стран, которые начинают осознавать привлекательность российского рынка. По данным агентства Reuters, весной 2024 года потери иностранных компаний из-за ухода из России превысили $100 млрд.

Дмитриев также отметил, что после ухода иностранных компаний многие ниши на рынке были заняты другими игроками. Российская сторона видит значительные перспективы в создании именно совместных предприятий, что может стать ключевым фактором для возвращения американского бизнеса.