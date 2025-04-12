Свыше 100 сотрудников госкорпорации «Роскосмос» погибли или пропали без вести в зоне СВО, более 340 пострадало. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Баканов.

«К большому сожалению, успехи на фронте даются тяжелой ценой​​​. При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести», — отметил Баканов.

По его словам, двум участвующим в СВО добровольцам, которые работают в «Роскосмосе», присвоили звания Героев России — это Артур Потапов и Сергей Седов.

Также он рассказал о том, как «Роскосмос» помогает военным.

«Важно, чтобы наши спутниковые системы обеспечивали вооруженные силы актуальной информацией в режиме реального времени. Это поможет сохранить жизни наших солдат и офицеров. Мы гордимся, что среди них работники ракетно-космической отрасли», — сказал Баканов.

Всего, по его словам, «более тысячи наших коллег ушли защищать Родину», не менее 400 военнослужащих — работников отрасли — отмечены государственными и ведомственными наградами.

В мае 2023 года «ФедералПресс» сообщал, что в Екатеринбурге через местное отделение «Единой России» начали вербовать добровольцев для участия в СВО в составе батальона «Уран», который, предположительно, связан с «Роскосмосом».

Речь шла о работниках ракетно-космической отрасли в возрасте до 60 лет: в случае подписания контракта, как пишет издание, добровольцам обещали около 100 тыс. рублей от «Роскосмоса», а также около 100 тыс. ежемесячно в дополнение к выплатам от Минобороны и региональным надбавкам, и экипировку.

При этом источник «ФедералПресс» в подконтрольном «Роскосмосу» региональном НПО автоматики сообщил, что не слышал о вербовке в «Уран».

Между тем на сайте батальона, а также в его телеграм-канале указано, что «Роскосмос» оказывает ему поддержку. Впервые в телеграм-канале подразделения «Уран» госкорпорация упоминается 4 мая 2023 года: «Государственная корпорация “Роскосмос” призывает вступить в добровольческий батальон “Уран” для несения службы в зоне СВО».