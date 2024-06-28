Мэр дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно сложил полномочия по собственному желанию, сообщила 28 июня пресс-служба администрации города в телеграм-канале. Чиновник ушел в отставку после массового отравления жителей водой.

Нургудаев возглавил Буйнакск в 2017 году. На сайте одноименного городского округа он до сих пор значится его главой.

В публикации, размещенной в соцсетях буйнакской администрации, говорится, что, возглавив муниципалитет, Нургудаев пообещал жителям Буйнакска построить новый водовод. Спустя пять лет он был построен, говорится в посте. «Это большое достижение для всех нас», — подчеркнули в администрации города.

Жители Буйнакска в соцсетях требовали от руководства города уйти в отставку после массового отравления в начале июня. «Вся эта шайка, которая довела город до такого критического состояния, просим вас набраться смелости и сложить свои полномочия. Мы, народ Буйнакска искренне этого хотим!» — говорится в публикации в сообществе «Буйнакск LIVE» от 11 июня.

Всего в Буйнакске водой из-под крана отравились более 270 человек. Свыше 80 человек госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Детские учреждения города перевели на карантин. Местные жители сообщали, что в магазинах закончилась бутилированная вода.

В дагестанском управлении Роспотребнадзора заявили, что причиной массового отравления в Буйнакске стала авария на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. В результате в воду попали возбудители кишечной инфекции. По итогам исследований были выявлены дизентерия, ротавирусы и норовирусы.

В Буйнакске водопроводные коммуникации на 70—80% находятся в ветхом состоянии, по всему городу требуется заменить около 30 км труб, говорил Нургудаев в эфире телеканала РБК.

По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании «Буйнакскводоканалом» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы. В «Буйнакскводоканале» прошли обыски.