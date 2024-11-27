Российские силы ПВО во время комбинированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили несколько беспилотников на подлете к Севастополю, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Обломки одного из дронов упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

Около 9:40 Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны, говорилось в сообщении.

Позже, примерно в 10:20, губернатор Севастополя написал, что отражение комбинированной атаки ВСУ продолжается — по предварительной информации, два БПЛА сбито в районе Качи над акваторией.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе», — добавил Развожаев.

Спустя некоторое время стало известно об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки, а также одного дрона в районе Парка Победы.

По информации телеграм-канала Mash, ВСУ атаковали севастопольский аэродром «Бельбек». Канал пишет со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, что на северо-запад полуострова летело около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и «неустановленная пока баллистика» — предположительно, ракеты Storm Shadow.

Минобороны России атаку беспилотников на Севастополь пока не комментировало.