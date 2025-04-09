Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан (РБ) предъявил начальнику регионального Управления ФСИН обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности до трех лет.

По данным Audit-it.ru, с 21 сентября 2020 года должность начальника УФСИН России по РБ занимает Владислав Дзюба. Он родился в селе Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области. В 1997 году окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. С июня 2002 года проходил службу на различных должностях уголовно-исполнительной системы Иркутской и Сахалинской областей. В 2008 году окончил Академию права и управления ФСИН России. С июня 2009 года находился на должности заместителя начальника УФСИН России по Сахалинской области. С 2014 года возглавлял Управление ФСИН Якутии. В сентябре 2020 года стал руководителем УФСИН по Башкирии.

Следствие считает, что в ноябре 2024 года чиновник потребовал от других высокопоставленных сотрудников своего управления собрать с 68 подчиненных часть ранее выданной им премии на «представительские нужды» — в общей сложности свыше 3 млн рублей. «Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники собрали требуемую сумму и передали ее ответственным за ее хранение», — говорится в сообщении СКР.

По данным Shot, Дзюба присвоил около 500 тыс. рублей. У главы УФСИН Башкирии прошли обыски, уточняет канал.

В СКР уточнили, что следственные действия проводились при участии оперативников ФСБ и представителей Главного управления собственной безопасности ФСИН России. В настоящее время продолжается сбор доказательной базы и решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения: следствие будет ходатайствовать об аресте.

«Меру пресечения главе УФСИН изберут сегодня, 9 апреля, в Советском районном суде Уфы», — пишет РБК. По информации «Ъ-Уфа», следствие просит арестовать Дзюбу на два месяца.

Телеграм канал «112» пишет, что показания на главу УФСИН Башкирии дал его заместитель Евгений Макотин, задержанный в 2024 году. «По нашей информации, он (Дзюба — Прим. RTVI) незаконно присваивал премии и стимулирующие выплаты у сотрудников ведомства», — говорится в сообщении.

Как сообщал РБК, в ноябре 2024 года в Башкирии задержали 48-летнего полковника внутренней службы, заместителя Дзюбы Евгения Макотина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он потребовал от подчиненных передать по 50 тыс. с ежегодных премий. Макотина задержали при передаче 500 тыс. рублей.