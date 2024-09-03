Главу украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого отправили в отставку, сообщил народный депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По его словам, решение об этом принял Наблюдательный совет предприятия. Увольнение Кудрицкого он связал с коррупцией и желанием некоторых украинских депутатов «сесть на все финансовые потоки».

«Одного из наиболее адекватных людей по энергетике — руководителя «УкрЭнерго» уволили», — написал Железняк.

О том, что в ближайшее время планируется увольнение Владимира Кудрицкого, в конце августа писало издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в украинском правительстве.

По информации издания, во время заседания ставки верховного главнокомандующего был поднят вопрос о проблемах в энергетике. Кудрицкого обвинили в ненадлежащем укреплении объектов «Укрэнерго».

Депутат Железняк в своем посте утверждал, что «Укрэнерго» — единственное предприятие в стране, которое «построило нормальные защитные сооружения». По его словам, компания успела вовремя запастись «дополнительным оборудованием для быстрой замены».

До этого, в ночь на 26 августа, российские силы отчитались о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. По данным украинских властей, в результате обстрела повреждения получила энергетическая инфраструктура в 15 областях.

Владимир Кудрицкий возглавлял «Укрэнерго» с 2020 года.