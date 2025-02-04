Из окна здания УФАС по республике Карелия в Петрозаводске выпал 56-летний глава управления Артур Пряхин, пишут «Карелинформ» и Karelia news.

В СУ СКР по Республике Карелия подтвердили RTVI информацию о смерти главы УФАС.

«Сообщаем, что проводится процессуальная проверка по данному факту», — сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что подробности случившегося не подлежат разглашению

Источник Karelia news, знакомый с ситуацией, рассказал, что тело было найдено около 12:00. По данным издания, мужчина выпал из окна здания №1А на набережной Варкауса. По этому адресу находится региональное управление Федеральной антимонопольской службы.

Артур Пряхин возглавлял управление ФАС с 2014 года. В 2015 и в 2021 годах ему была объявлена благодарность руководителя ФАС России, а в 2019- объявлена благодарность президента России.

В 2020 году Пряхина наградили Медалью ФАС России «30 лет антимонопольным органам», в 2023-м — награжден медалью ФАС России «За отличие в службе» III.

В 2023 году глава управления ФАС стал финалистом проекта «Академия #Лидеры ФАС — 2023» (программа дополнительной подготовки «Мастер конкурентного администрирования», уровень I). Он также входил в руководящий состав Центра конкурентного права при Карельском филиале РАНХиГС.

На сайте ведомства говорится, что Пряхин женат и у него есть сын.