Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией семье сотрудника ведомства, написавшего на него жалобу в прокуратуру. Об этом сообщили волгоградские СМИ со ссылкой на видео, снятое во время селекторного совещания.
«Блокнот Волгоград» и V1.RU опубликовали 30-секундный ролик, на котором Любавин во время совещания говорит подчиненным, что прокуратура начала проверку после жалобы его подчиненного. Когда было снято это видео, не уточняется.
На видео Любавин заявляет, что в жалобе сотрудника говорилось о лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его жена. По словам главы управления МЧС, в обращении шла речь о том, что в обмен на это он получал некие «преференции».
«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — заявляет Любавин на видео.
Журналистам V1.RU не удалось дозвониться главе Волгоградского МЧС, а также в пресс-службу регионального главка министерства. «Блокнот» сообщил, что «в ведомстве сообщение прочитали, но ответить не потрудились».
- Николаю Любавину 49 лет, родился в Ставрополе в 1974 году. Возглавляет волгоградское управление МЧС с ноября 2020 года. До этого работал в структурах МЧС по Ставропольскому краю. В 2020 году Любавину было присвоено звание генерал-майор внутренней службы. Кандидат социологических наук.