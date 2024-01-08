Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией семье сотрудника ведомства, написавшего на него жалобу в прокуратуру. Об этом сообщили волгоградские СМИ со ссылкой на видео, снятое во время селекторного совещания.

«Блокнот Волгоград» и V1.RU опубликовали 30-секундный ролик, на котором Любавин во время совещания говорит подчиненным, что прокуратура начала проверку после жалобы его подчиненного. Когда было снято это видео, не уточняется.

На видео Любавин заявляет, что в жалобе сотрудника говорилось о лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его жена. По словам главы управления МЧС, в обращении шла речь о том, что в обмен на это он получал некие «преференции».

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — заявляет Любавин на видео.

Журналистам V1.RU не удалось дозвониться главе Волгоградского МЧС, а также в пресс-службу регионального главка министерства. «Блокнот» сообщил, что «в ведомстве сообщение прочитали, но ответить не потрудились».