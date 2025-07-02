Сотрудники больницы в Надеждинском районе Приморского края похитили 46 млн рублей из зарплатного фонда, сообщила пресс-служба управления регионального МВД. Группа злоумышленников действовала в учреждении четыре года.

«За четыре года злоумышленникам удалось незаконно получить от государства 46 млн рублей. Расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой, завершено», — говорится в пресс-релизе.

По данным УМВД, 64-летняя главный бухгалтер больницы разработала схему незаконного обогащения и вовлекла в нее еще семерых сотрудников.

В ведомстве уточнили, что на банковские счета соучастников перечислялась завышенная зарплата. После этого подозреваемые обналичивали денежные средства со своих счетов, часть присваивали, а часть отдавали главному бухгалтеру.

По данным регионального МВД, за четыре года подозреваемым удалось незаконно получить от государства 46 млн рублей.

Участников преступной группы уволили из больницы, в отношении них возбуждено уголовное дело, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения со штрафом.

На местах жительства и работы подозреваемых прошли обыски, были допрошены свидетели, проведены очные ставки. Кроме того, у них изъяли ноутбуки, смартфоны и банковские карты, на которые начислялись добытые преступным путем средства.

В МВД отметили, что расследование завершено, дело направлено в суд. Решение фигуранты дела будут ждать, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.