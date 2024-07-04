Генпрокуратура из-за роста числа побегов осужденных из колоний-поселений внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно пресс-релизу, Генпрокуратура провела проверку работы ФСИН по ведомственному контролю за деятельностью исправительных учреждений. В результате вскрылись нарушения законодательства в сфере надзора за осужденными и «профилактики их противоправного поведения».

«С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление. О состоянии законности проинформирован министр юстиции Российской Федерации», — говорится в релизе.

В Генпрокуратуре отметили, что ФСИН приняла «конкретные меры организационного и практического характера по исполнению требований прокуратуры».

«В результате по итогам пяти месяцев текущего года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза», — сказано в сообщении.

Глава ФСИН в середине июня говорил, что в России с 2022 года не зафиксировано побегов из исправительных колоний. На открытии выставки, посвященной 30-летию со дня создания службы охраны уголовно-исполнительной системы, Гостев отмечал, что по итогам 2022-2023 годов «вообще не было побегов», а в прошлом году произошел один побег из СИЗО, но сбежавшего «задержали практически в течение недели».

Гостев говорил, что с 1995 года число побегов сократилось в 40 раз и свелось практически к нулю, что, по его словам, говорит «о добросовестности в выполнении задач, в целом об эффективности функционирования системы».