Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом заявил в своем телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Рассуждая о ситуации на фронте и наступлении численно превосходящих российских войск, Сырский заявил, что ВСУ нужно осваивать новые способы борьбы с разведывательными беспилотниками «в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности».

По словам главкома, для этих целей у ВСУ есть только средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дроны.

Сырский добавил, что «активные боевые действия различной интенсивности» проходят фактически по всему фронту. В числе наиболее горячих точек он назвал Покровск, Красногоровку, Часов Яр, острова поймы левого берега Днепра, Макеевку и Клещеевку.

В апреле президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине пакета военной помощи в размере более $60 млрд, который около полугода блокировался в Конгрессе. Спустя месяц госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США передадут Украине боеприпасы и оружие на сумму $275 млн. Он также сообщил, что помощь из предыдущих пакетов уже поступила ВСУ.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западное оружие очень медленно поступает на фронт, из-за чего 14 резервных бригад «стоят без оружия». «Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет», — сказал он.

19 июля Reuters опубликовало расследование, в котором утверждается, что кризис с боеприпасами на Украине начался задолго до начала военной операции, а его причины кроются «в решениях и просчетах американских военных и их союзников по НАТО».

По утверждению агентства, стратегические, финансовые и производственные ошибки, совершенные Западом с 2014 года, сыграли «гораздо большую роль» в нехватке снарядов, чем недавняя задержка помощи Украине со стороны Конгресса США.

В частности, по данным Reuters, американские и европейские чиновники закрывали глаза на предупреждения о плачевном состоянии западной оборонной промышленности. Из-за этого многие линии по производству боеприпасов в США и Европе замедлились до минимума или вообще закрылись.

Российские власти неоднократно говорили, что поставки Киеву западного оружия не способствуют урегулированию конфликта, а лишь ведут к его затягиванию.