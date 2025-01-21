Главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ), решающий вопрос о пригодности военных к прохождению службы, задержан украинской службой безопасности за приобретение «необоснованных активов более, чем на $1 млн». Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

Имя задержанного не уточняется, однако, по данным издания «Украинская правда», речь идет об Олеге Друзе.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год мужчина приобрел:

— частный дом в Обуховском районе Киевской области;

— две квартиры в Киеве;

— квартиру в Одессе;

— два земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

— БМВ Х7 2024 г.в.;

— БМВ Х7 2022 г.в.;

— БМВ Х5 2023 г.в.;

— БМВ Х3 2022 г.в.;

— и иное имущество.

В ходе обысков дома у задержанного были обнаружены $152 тысячи и €34 тысячи. Отмечается, что мужчина не отражал свое имущество в декларации и оформлял его на родственников и посторонних лиц. В настоящий момент ему готовится сообщение о подозрении в соответствии со ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Главный психиатр ВСУ был задержан при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на его активы. В случае признания вины, мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

В мае 2017 года Друзь был задержан по подозрению в вымогательстве от военнослужащего взятки за справку о невозможности прохождения военной службы. По версии СБУ, он «систематически сдирал деньги с военнослужащих за признание их непригодными для дальнейшей службы». Мужчину обвиняли в вымогательстве 52 тысяч гривен.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя новость о задержании Друзя в своем телеграм-канале, отметил, что в настоящий момент неизвестно, чем закончился суд над ним по делу о вымогательствах, но предположил, что «все было замечательно».