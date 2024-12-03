Иркутский областной суд приговорил местного жителя Алексея Ленивцева (криминального авторитета по кличке Кос) в 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении нескольких преступлений, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Он признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), пп. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — сказано в пресс-релизе.

Суд установил, что с 2015 по 2019 год Ленивцев создал преступное сообщество, в которое вовлек около 20 жителей региона. Соучастники организовали и содержали притоны по оказанию интим-услуг на территории Иркутска, отметили в прокуратуре.

«В сферу досуга вовлекали молодых девушек и женщин путем размещения объявлений о высокооплачиваемой работе. С целью установления монополии и покровительства вымогали денежные средства у конкурентов по преступному бизнесу. Девушку, не желавшую продолжать сотрудничество, принудили вернуться в фирму, избив и похитив из дома», — добавили в ведомстве.

В 2019 году при взаимодействии МВД и СК деятельность этого преступного сообщества пресечена, но организатор скрылся и был объявлен в международный розыск.

Пресс-служба регионального ГУ МВД называет Ленивцева «главным сутенером» Иркустка и отмечает, что в 2021 году его задержали сотрудники Интерпола в Грузии. После этого, по требованию Генпрокуратуры, Ленивцева экстрадировали в Россию.