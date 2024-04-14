У московского футбольного клуба «Спартак» сменился главный тренер: испанец Гильермо Абаскаль, контракт с которым был продлен до лета 2025 года, отправлен в отставку по решению руководства ФК. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Подготовкой команды к игре Кубка России, в которой «Спартак» 17 апреля встретится с петербургским «Зенитом», займется ассистент Абаскаля Владимир Слишкович в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Это будет ответный матч; в первой встрече с «Зенитом» красно-белые уступили 1:2.

Спортивные СМИ пишут, что Абаскаль и Слишкович часто конфликтовали друг с другом, поскольку ассистент главного тренера часто не соглашался с его решениями.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в пресс-релизе клуба.

Из-за досрочного прекращения контракта Абаскаль должен получить неустойку в размере полугодовой зарплаты, пишет «Советский спорт», называя сумму в 850 тысяч евро.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В 2023 году контракт с ним был продлен еще на два года. По итогам прошлого сезона красно-белые завоевали бронзу РПЛ, а сейчас занимают шестое место в турнирной таблице национального чемпионата.

Увольнению Абаскаля предшествовало поражение «Спартака» в матче с аутсайдером РПЛ — футбольным клубом «Сочи», которому красно-белые 12 апреля проиграли со счетом 0:1. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев по итогам встречи высказал предположение, что футболисты «Спартака» намеренно «сливали» главного тренера и поэтому «не играли, а ходили пешком».

«Это было чудовищно и ужасно — ни желания, ни подвижности. Абаскаля надо было убирать раньше, а сейчас команда может войти в штопор. Если раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога, может быть, сейчас будет спрашивать у футбольного Воланда», — заявил Губерниев, посоветовав сделать главным тренером красно-белых Станислава Черчесова.

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин тоже считает, что Абаскаля следовало уволить давно. Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что идеальной заменой испанца был бы Валерий Карпин. Но он, по ее мнению, не согласится стать главным тренером «Спартака» во второй раз. Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров назвал Абаскаля «не тренером, а физруком».