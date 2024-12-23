Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается закрыть украинский osint-проект DeepState, на котором публикуются карты с изменениями линии фронта. Об этом в своем блоге заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта», — написала депутат. Она утверждает, что Сырский дал команду мобилизовать на фронт редакцию проекта, а сам DeepState — закрыть.

Админы проекта подтвердили информацию Безуглой и пообещали «бороться до конца».

«Мы имеем железную репутацию и то самое ценное доверие среди общества, а самое главное среди военных. Поэтому мы самая известная карта русско-украинской … в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно», — написали в паблике проекта.

DeepState интерактивная онлайн-карта боевых действий на Украине, дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий. Начала работу в феврале 2022 года. Обновляется ежедневно. На данный момент известны имена двух редакторов проекта: Руслан Микула и Роман Погорелый.

Проблемы у DeepState начались после перехвата инициативы на поле боя российской армией. Именно на DeepState оперативно сообщалось о занятии того или иного населенного пункта армией РФ, тогда как официальные власти в информационном поле продолжали сообщать о боях еще в течение дней, а иногда недель.