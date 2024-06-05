Подмосковный СК предъявил участнице «Битвы экстрасенсов» Алене Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) обвинение в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Полынь, которую называют «главной ведьмой России», поддерживает российскую военную операцию на Украине и является сторонницей главы государства Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282) и оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). По первой статье ей грозит лишение свободы до шести лет, по второй — до года. Следствие планирует ходатайствовать о ее аресте.

В СК отметили, что с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемая занималась продажей и распространением экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ). Кроме того, она опубликовала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

Имя обвиняемой в СК не приводят, однако ТАСС и РИА Новости отмечают, что речь идет именно об Алене Полынь. По месту жительства обвиняемой и ее родственников проведено четыре обыска, изъята литература, компьютерная техника и другие предметы, назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы.

О задержании Алены Полынь стало известно во вторник, 4 июня. В СК сообщали, что жительница Ивантеевки подозревается в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, но источники госагентств отмечали, что задержанную подозревают также в мошенничестве.

Источник в РПЦ 5 июня сообщил агентству ТАСС, что церковь получала много жалоб на деятельность «Империи сильнейших ведьм», ее проверка правоохранительными органами обоснована. В РПЦ выразили надежду, что оккультизм «будет изжит» в российском обществе.

Кто такая Алена Полынь

Алена Полынь родилась в 1980 году в Москве. На ее официальном сайте говорится, что благодаря своему деду, который служил в КГБ, Полынь «получила знания от первоисточников по многим серьезным мистическим направлениям, то, что было недоступно простым людям». Дед якобы «наградил Алену Полынь силой Духа, волей и стрессоустойчивостью».

При этом ТАСС передавал, что Полынь заявляет о приобретении магических знаний от бабушки. На сайте ведьмы опубликованы многочисленные документы об образовании, среди них диплом бакалавра по психологии, а также дипломы о присвоении ей следующих квалификаций:

политолог,

специалист в области гештальт-терапии,

теолог,

филолог,

тренер-преподаватель (инструктор-методист) по адаптивной физической культуре и спорту,

военный психолог.

Полынь — глава организации «Империя сильнейших ведьм», а также так называемого «Международного университета магии и колдовства». На сайте «Империи сильнейших ведьм» продаются связанные с магией товары, в том числе бутылочки для зелий и ингредиенты для них, амулеты, фигуры богов и другие предметы.

Кроме того, к покупке доступны «кармический расклад», различные марафоны и курсы. В разделе «Читальня» есть отдельный пункт под названием «Помощь СВО», где опубликовано множество благодарственных писем Алене Полынь за помощь российским военнослужащим. Приводятся видеозаписи, на которых военные лично благодарят ее за помощь.

Русская служба «Би-би-си» в одном из прошлогодних материалов отмечала, что Полынь называют «главной ведьмой России». Издание писало, что «Империя сильнейших ведьм» стала популярной «из-за безоговорочной поддержки действий российских властей и лично Владимира Путина». В публикации также говорилось, что в феврале 2019 года в Москве прошел «ведьмовский съезд» — якобы для «поднятия рейтинга Путина». Тогда Полынь по итогам обряда в поддержку Путина заявила, что для российского лидера достигнут «положительный эффект».

В марте прошлого года Полынь в беседе с изданием «Ямал-Медиа» предсказывала, что президент Украины Владимир Зеленский в какой-то момент «постепенно сойдет на нет», а сама Украина якобы «будет раздроблена». После окончания вооруженного конфликта Россия будет помогать Украине восстанавливать хозяйство, но украинцы это не оценят, заявляла ведьма.