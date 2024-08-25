В Москве в возрасте 91 года скончался главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга, говорится в сообщении холдинга «Высокоточные комплексы».

Олег Мамалыга родился весной 1933 года в семье военного, после школы окончил Ленинградский военно-механический институт и стал инженером-ракетчиком в коломенском Специальном конструкторском бюро, которое сейчас входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».

Дебютной разработкой Мамалыги стал принятый на вооружение в 1960 году противотанковый управляемый реактивный снаряд «Шмель» (а следом за ним «Малютка»). «Шмель», принятый на вооружение в 1960 году, устанавливался на боевые машины и был способен поражать цели на дальности до 2 км.

Кроме того, Мамалыга участвовал в создании межконтинентальной ракеты «Гном», тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка», «Ока» и «Ока-У». При стрельбе ракеты «Оки» поднимались в ближний космос и были практически невидимы для противника, а на конечном участке полета развивали сверхзвуковую скорость, что делало их практически недосягаемыми для поражения.

В интервью Мамалыга рассказывал об испытаниях «Искандера-М», которые называл «мучительными» из-за того, что выделяемых средств хватало только на несколько ракетных пусков в год. Тем не менее в 2006 году комплекс был принят на вооружение и стал оружием нового поколения.

Мамалыга был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», являлся лауреатом Государственной премии и премии правительства России, а также членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

«Руководство и коллектив холдинга “Высокоточные комплексы” выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении о смерти Мамалыги.

«Один из тех, кто ковал ракетный щит страны. Плодами его трудов мы будем еще долго пользоваться», — написал в своем телеграм-канале Colonelcassad Борис Рожин.