Председатель Совета улемов (главный муфтий) Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети города Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По сообщению ведомства, нападение на муфтия произошло после намаза в среду, 11 сентября, в 17:20 по местному времени (15:20 мск). Злоумышленник действовал «из хулиганских побуждений», его оперативно задержали.

Госпитализация муфтию не потребовалась, от удара «колюще-режущим инструментом» он получил легкие ранения и после осмотра врачей был отправлен домой, добавили в МВД. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Источник в правоохранительных органах Таджикистана сообщил агентству ТАСС, что версия о хулиганских побуждениях задержанного — первоначальная, по итогам расследования могут быть установлены другие мотивы.

Абдулкодирзода возглавляет Совет улемов с 2010 года, ему 61 год.

В январе вооруженный ножом мужчина напал на имама мечети Фатих в центре Стамбула, ранив его и прихожанина, злоумышленника задержали.