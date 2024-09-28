Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Евгений Витютнев скончался в субботу, 28 сентября, во время марафона «Мосты Владивостока» в столице Приморья. Об этом сообщил глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино в Приморском крае Александр Баранов.

По его словам, Витютнев был не только талантливым офицером, но и преданным своему делу человеком «с большим сердцем», профессионалом и «истинным патриотом, который любил свою страну».

Глава Фокино добавил, что Витютнев, которого он знал лично, с раннего возраста проявлял интерес к военно-морскому делу и был «ярким примером того, как любовь к морскому делу может привести к высоким достижениям».

Баранов выразил соболезнования матери Витютнева Людмиле, которая, по его словам, воспитала настоящего офицера.

«Евгений Витютнев останется в наших сердцах как достойный офицер, честный человек, замечательный семьянин», — сказано в сообщении.

Международный марафон «Мосты Владивостока» проходил 28 сентября в восьмой раз, в нем участвовали 4,5 тысячи человек из семи стран и 183 городов. Участники бежали дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км, дети и паралимпийцы преодолевали 1 км. Также прошла командная эстафета на дистанции 42,2 км.

Ранее о смерти одного из участников марафона сообщило местное издание News.vl. Оно отмечало, что 41-летний мужчина внезапно потерял сознание и умер, несмотря на усилия медиков. Позже стало известно, что погибший — Евгений Витютнев.

Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. По предварительным данным, никаких медицинских или иных препятствий для участия Витютнева в марафоне не было.