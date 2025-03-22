Американский боксер, олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью.

Форман умер 21 марта, причина смерти не называется.

Джордж Форман, известный на ринге как Большой Джордж, — легендарный боксер-профессионал, сделавший одну из самых продолжительных карьер в спорте. Он родился в Маршалле (штат Техас) 10 января 1949 года. Формана и шестерых братьев и сестер воспитывала мать-одиночка. Бросил обучение в школе, до начала спортивной карьеры занимался уличными грабежами.

В 1968 году Форман стал победителем летних Олимпийских игр в Мехико в возрасте 19 лет. Затем перешел в профессиональный бокс и выиграл 37 матчей подряд. Форман дважды стал чемпионом мира в тяжелом весе с разницей в 21 год (1973 и 1994). Во второй раз он завоевал этот титул в возрасте 45 лет, нокаутировав прежде непобедимого Майкла Мурера и став старейшим чемпионом в истории.

В 1973 году Форман одолел в поединке ранее непобедимого чемпиона мира Джо Фрейзера, отправив его в нокдаун шесть раз в первых двух раундах.

В 1974 году Форман провел бой с Мохаммедом Али в Киншасе, который называют одним из величайших поединков в истории бокса. Схватка получила название «Грохот в джунглях». Фаворитом поединка считался Форман, однако встреча закончилась победой Али в восьмом раунде.

После второго поражения на профессиональном ринге в 1977 году Форман вышел на пенсию и стал пастором Церкви Господа Иисуса Христа в Техасе, которую он основал и построил. Спустя десять лет он вернулся на ринг, чтобы собрать деньги на молодежный спортивный центр. В 1997 году боксер окончательно ушел из спорта.

За свою карьеру Форман проиграл всего пять боев из 81. Из 76 побед 68 окончились нокаутом, что почти вдвое больше, чем у Али. Форман стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC (1973—1974), WBA (1973—1974, 1994—1995), IBF (1994—1995).