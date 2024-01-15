Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении пакет поправок, вводящих административную и уголовную ответственность за треш-стримы. Подробнее об этой инициативе в материале парламентского спецкора RTVI Дарьи Баевой.

Авторами инициативы стали 29 депутатов из всех парламентских фракций и четыре сенатора. Новые статьи КоАП вводят ответственность за «незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, из корыстных, хулиганских побуждений, равно как по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти». Пока нововведения выглядят следующим образом:

Поправки в КоАП предусматривают штрафы — до 700 тысяч рублей.

Дополнительно законом предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления контента.

Треш-стримы или публичная демонстрация правонарушения будет считаться отягчающим обстоятельством при вынесении судебного решения.

В некоторых статьях УК РФ появится новая санкция в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с целью ограничения доступа в интернет для виновных в преступлении.

Поправки предусматривают ответственность для владельцев сайтов, социальных сетей и платформ, на которых возлагаются обязанности по мониторингу деструктивного контента.

В заключении Правового управления Госдумы и в отзыве правительства на инициативу говорится о необходимости доработки законопроекта, так как некоторые его части пересекаются с УК, в том числе с частью второй статьи 280 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), и требуют уточнений.

«Все предложения будут учтены ко второму чтению. Для нарушителей будут предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность — это поддерживают абсолютно все стороны», — пояснил RTVI глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, один из авторов законопроекта. Зампред комитета по госстроительству Юрий Напсо заверил, что законопроект будет доработан ко второму чтению. Сейчас же комитет рекомендовал его к принятию «концептуально».

По словам Метелева, сегодня не все социальные сети проявляют ответственность и выявляют деструктивный контент. «В основном алгоритмы направлены на мониторинг совсем уж запрещенной информации: порнографии, призывов к экстремизму, самоубийству, терроризму. Треш-контент стал популярным всего несколько лет назад, поэтому алгоритмы соцсетей еще не научены выявлять его. Пока видео не наберет популярность на площадке, пока его кто-то не увидит и не сообщит об этом в Роскомнадзор, оно будет находиться в свободном доступе. Гораздо эффективнее, если платформы будут работать на предупреждение. Поэтому мы такие полномочия вводим и говорим о том, что это обязанность соцсетей».

По мнению депутата Яны Лантратовой от партии СРЗП, которая также значится среди авторов инициативы, треш-стримы привлекли внимание парламентариев, потому что в СМИ периодически появляется информация о трагедиях, которые нередко заканчиваются гибелью людей. «Мы видим, что эта история опасна для жизни и здоровья детей, нашего подрастающего поколения. Она вышла за рамки дозволенного», — рассказала она RTVI.

Соавтор инициативы, депутат от партии «Единая Россия» Владимир Самокиш полагает, что главная задача для большинства треш-стримеров — заработать себе подписчиков, чтобы позже монетизировать это. «Главный удар мы планируем нанести по доходам этих товарищей. Если жестокое обращение, запечатленное на видео, будет доказано, а они сами документируют это, даже действующих статей УК РФ хватит, чтобы преступники получили реальные сроки. Публичное освещение насилия и фактически его пропаганда являются отягчающим обстоятельством. Если человек избивает кого-то — это одно, а если он целенаправленно снимает это на камеру и потом тиражирует на многомиллионную аудиторию — это другое. По сути он наносит вред не только пострадавшему, но и тем людям, которые это видео посмотрели. Ломает их психику», — пояснил Самокиш.

По словам депутата, соцсети и интернет-платформы и так занимаются мониторингом опасного и деструктивного контента, однако отдельно прописанные нормы в законодательстве сделают их обязанности более четкими. «Треш-контент должен стать красной тряпкой для модераторов соцсетей», — резюмировал Самокиш.