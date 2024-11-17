В результате удара дрона по автомобилю в Большесолдатском районе Курской области погибла главред местной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. По его словам, также пострадали верстальщик и участковый.

По его словам, журналистка вывозила на машине «архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе». Также Смирнов выразил соболезнования родным, близким и коллегам Кузнецовой.

«Во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, будет оказана и другая необходимая поддержка», — добавил губернатор.

Ранее 17 ноября глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил, что «на территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт».

«Сегодня дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району Брянцева Сергея. Есть погибшая и раненые», — рассказал он.

Минобороны России в 15:51 мск опубликовало сообщение, что системы ПВО сбили беспилотник над Курской областью.

Еще один человек в результате атаки дрона погиб в Белгородской области: как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, в селе Бирюч, где с 27 октября 2022 года введен режим ЧС, беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, водитель которого скончался на месте. Его супруга, сидевшая в салоне, осталась жива, от медицинской помощи она отказалась, добавил Гладков.