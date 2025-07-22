Сотрудники полиции пришли с обысками в офис Baza, сообщает сам телеграм-канал. Кроме того, утром 22 апреля, как отмечает издание, полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет.

«Позже, как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти», — говорится в сообщении канала.

Baza отмечает, что сотрудники полиции позже пришли в редакцию. Сотрудники издания, которые находились в это время в офисе, не выходят на связь.

Телеграм-канал писал, что суть претензий пока неизвестна. По его данным, речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из регионов России.

Пресс-служба Следственного комитета России на фоне обысков в офисе телеграм-канала Baza сообщила, что в Москве возбудили дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера «Телеграм»», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках дела были проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Следователи изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Позже источник РБК в правоохранительных органах пояснил, что в сообщении СК об уголовном деле про незаконно переданную информацию ограниченного доступа речь идет о публикациях в телеграм-канале Baza.

В МВД по Москве сообщили RTVI, что информация об обысках в пресс-службу ведомства не поступала.