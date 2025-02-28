В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом журналист рассказал в своем телеграм-канале.

«Меня подкараулили полицейские и доставляют в отдел. <…> Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по «арестной» статье 20.3 часть 1 КоАП», — написал Постников.

Позднее главред «Вечерних ведомостей» заявил, что его привезли в отдел полиции и начали составлять протокол доставления. По его словам, зафиксировать административное нарушение хотели сотрудники областного главка. «Откуда такая важность — неизвестно», — поделился он.

В результате Постникова оставили на ночь до суда в отделе полиции № 1 Екатеринбурга. Какой именно суд будет рассматривать его дело, пока неизвестно.

«Заседание суда состоится завтра (время неизвестно), могут привезти с 9.00 в любое время. Скорее всего, заседание пройдет в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а)», — сообщается в телеграм-канале журналиста.

Адвокат Георгий Краснов опубликовал протокол об административном нарушении, составленный в отношении Постникова. В нем указано, что поводом стала публикация в телеграм-канале журналиста от 11 сентября 2021 года, содержащая изображение логотипа «Штабов Навального»*.

Вечером 28 февраля Постников должен был выступать с лекцией о «некоторых аспектах уральской (и екатеринбургской) идентичности» на мероприятии партии «Новые люди». «Вечерние ведомости» утверждали, что это выступление якобы могло стать «настоящей причиной задержания» журналиста.

«Вечерние ведомости» — издание, освещающее новости Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов Урала. В период с 1998 по 2002 год оно выходило в формате газеты, а в 2010 году возобновило работу как интернет-СМИ.

Владислав Постников является главным редактором издания. В июне 2024 года он уже попадал в поле зрения полиции. Тогда против него отказались возбуждать дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), которое рассматривали в связи с постом в его телеграм-канале в честь 30-летия российской конституции.

** штабы Навального признаны экстремистской организацией, их деятельность в России запрещена