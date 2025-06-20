Глава так называемой «азербайджанской мафии», треш-блогер Турал Мамедов, был приговорен к пяти годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Помимо Мамедова, были арестованы еще 15 человек, среди которых шесть — несовершеннолетние. Им были назначены наказания в виде лишения свободы от 3,6 до 4,8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательных колониях. Остальные фигуранты получили сроки от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Процесс проходил в закрытом режиме, большинство фигурантов частично признали свою вину. Как утверждает издание MR7.ру, Мамедов отказался от дачи показаний. В прокуратуре уточнили, что в зависимости от роли и степени участия злоумышленники были признаны виновными по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) и чч. 1 и 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением насилия по мотивам национальной ненависти и вражды, группой лиц по предварительному сговору).

Дело «азербайджанской мафии»

По версии следствия, Мамедов совместно с соучастниками преступления публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Прокуратура отмечает, что подсудимые «беспричинно нападали» на молодых людей в возрасте от 14 лет до 21 года, «применяли к ним различные виды насилия, причиняя телесные повреждения и нравственные страдания». Потасовки происходили на территории Красносельского и Московского районов Санкт-Петербурга.

Обвиняемые снимали нападения на видео, которые впоследствии публиковали в соцсетях и сопровождали их текстами, «выражающими превосходство одной из национальностей над другими». MR7.ру отмечает, что ролики были размещены в телеграм-канале «Жизнь бродяги».

«Газета.Ru» утверждала, что члены банды рассказали, что нападали в основном на «бездомных и нетрезвых», а Мамедов «ненавидит русских» за оскорбление его матери. По данным СМИ, в окружении семьи блогера выявили 60 нелегальных мигрантов, его отец попал в больницу «от переживаний после визита людей в форме».

В ноябре 2023 года Турала Мамедова задержали в Азербайджане, откуда экстрадировали в Россию.

«Организатор совершения вышеуказанных преступлений Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», — отмечал Следственный комитет России.

Мамедову неоднократно продлевали содержание под стражей. В январе 2024 года его защита требовала смягчить меру пресечения до домашнего ареста, поскольку скрываться он не намерен. Однако следователь настаивал на том, что отпускать Мамедова из СИЗО нельзя.