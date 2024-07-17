Бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского задержали по делу о получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. В Замоскворецкий суд Москвы 17 июля поступили материалы, согласно которым следствие просит арестовать Кибовского по соответствующим статьям (ч. 6 ст. 290 УК, ч. 4 ст. 159 УК), обратил внимание RTVI.

В Следственном комитете подтвердили задержание Кибовского. Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество, уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

За несколько дней до задержания, 11 июля, Кунцевский районный суд завершил рассмотрение гражданского дела о разделе имущества между супругами, где ответчиком значится тезка Кибовского. RTVI обнаружил карточку дела в базе судов общей юрисдикции Москвы.

Александр Кибовский родился в Москве в 1973 году, окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ). Кандидат исторических наук, академик и член президиума Российской академии художеств (РАХ).

За свою карьеру Кибовский поработал в музее-панораме «Бородинская битва», Минкультуры России и аппарате правительства. С 2010 по 2015 год он был руководителем департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие), а затем до 2023 года возглавлял столичный департамент культуры.

После выборов мэра осенью 2023 года Кибовский не вошел в состав нового столичного правительства. Его преемником на посту руководителя департамента культуры стал Алексей Фурсин. Сам Кибовский был назначен представителем аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами России.

Кибовский — действительный государственный советник 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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