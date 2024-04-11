Суд в Самаре отправил под арест руководителя городского департамента градостроительства Василия Чернова и его брата Евгения Чернова, обвиняемых в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (4 ст. 291.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Василий Чернов был задержан «с поличным», и назвал это «очередным подтверждением тотальной коррупции» среди представителей самарских властей, «особенно — в сфере строительства».

По версии следствия, Чернов требовал 6 млн рублей у предпринимателя, знакомой которого принадлежала автомойка. Местные власти планировали изъять объект для муниципальных нужд. Чернов требовал взятку за «совершение заведомо незаконных действий по необоснованному завышению размера компенсации», сообщили в СК.

Посредником при получении взятки выступал брат Чернова. Как пишет «ВолгаНьюс», он работает начальником участка компании «СМ-Строй». По данным СК, в феврале 2024 года ему передали первую часть взятки в 500 тыс. рублей, а 9 апреля ― оставшуюся часть в размере 5,5 млн рублей. После этого мужчину задержали сотрудники ФСБ.

По данным «ВолгаНьюс», вторая часть переданной Евгению Чернову суммы была муляжом. В суде стало известно, что у него также нашли марихуану, пишет портал.

«Коммерсант-Волга» пишет, что после задержания брата силовики предложили Василию Чернову оформить явку с повинной, но тот отказался, и 10 апреля его задержали.

Дела о коррупции против чиновников в Самаре

Василий Чернов возглавлял департамент градостроительства Самары с декабря 2022 года. Его предшественника Сергея Шанова уволили осенью того же года в связи с утратой доверия. Незадолго до этого Шанов уведомил о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, чреватой конфликтом интересов. Однако комиссия городской администрации сочла, что чиновник поздно сообщил о ситуации.

В декабре суд Ленинский районный суд Самары признал Шанова винов­ным в пяти эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК), назначив ему штраф в размере 200 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали прокурорские проверки после командировок самарских чиновников в Дубай. По версии прокуратуры, после поездки Шанов необоснованно возместил себе из бюджета 69 тыс. рублей, которые потратил на туристические услуги.

Кроме того, Шанов, используя служебные полномочия, утвердил на новую должность свою знакомую, которая впоследствии стала его женой, и выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Прокуратура оценила общую сумму ущерба более чем в 665 тыс. рублей.

Кроме того, под следствием находятся двое бывших министров строительства Самарской области ― Николай Плаксин и Михаил Асеев, а также бывший врио главы регионального правительства Виктор Кудряшов.

Плаксин, Асеев и Кудряшов обвиняются в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Депутат Хинштейн сообщал, что Плаксин разрешил ввести в эксплуатацию два дома культуры, хотя здания не соответствовали требованиям проектной документации. Асеев и Кудряшов проходят по делу о махинациях при строительстве двух станций метро в Самаре.