Тверской районный суд Москвы заключил под стражу главу подмосковного городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба столичных судов. Чиновник арестован до 29 октября, уточнило ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Об аресте Юдина ходатайствовало следствие. Согласно данным пресс-службы, главу городского округа обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). По делу о мошенничестве ему грозит до десяти лет лишения свободы, а по статье о превышении полномочий — до семи лет.

Как сообщает ГСУ СК Подмосковья, помимо чиновника в мошенничестве обвиняется «его знакомая» — ее личность не раскрывается.

По данным следствия, преступления Юдина относятся к периоду, когда он был главой городского округа Талдом. Чиновник безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме, из-за чего в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы в размере около 4 млн рублей.

После этого, по версии следствия, Юдин «вступил в преступный сговор с генеральным директором вышеупомянутой аффилированной фирмы» и распорядился погасить долги этой организации перед ресурсоснабжающими компаниями за счет бюджетных средств. Согласно данным СК, на эти цели ушло более 40 млн рублей.

«В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», — добавила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Телеграм-канал «Типичный Долгопрудный» сообщил, что накануне ареста, 11 сентября, Юдин написал заявление о сложении полномочий. Официальной информации об этом не было. По данным канала, чиновник перестал выходить на связь даже со своими заместителями.

По информации портала Msk1, исполнять обязанности Юдина будет его заместитель Светлана Курсова. Некоторые официальные документы 11 сентября она подписывала уже как временно исполняющий полномочия главы городского округа.

Владиславу Юдину 50 лет. В 2011 году он вошел в Московскую областную думу. Через три года — в 2014 году — он возглавил Талдомский район, а в 2018 году — Талдомский городской округ. В конце июля 2020 года его назначили главой Долгопрудного.