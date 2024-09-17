Центральный районный суд Красноярска арестовал на один месяц и 19 дней генерального директора «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова по делу о хищении 900 млн рублей при строительстве центра связи Минобороны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

По данным ведомства, глава «ЕРСМ Сибири» пробудет под стражей до 3 ноября включительно. Его подозревают по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Безрукову грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.

Согласно материалам дела, с мая 2021 по март 2023 года Безруков и другие «неустановленные лица» проводили фиктивные операции под видом закупки материалов и оказания услуг. В результате они вывели через банковские счета связанных с Безруковым компаний не менее 993 млн 812 тыс. рублей.

ТАСС со ссылкой на МВД Красноярского края писал, что следователи расследуют обстоятельства еще одного хищения компании Безрукова на сумму более 300 млн рублей, выделенных «ЕРСМ Сибири» в рамках выполнения гособоронзаказа.

По данным РИА Новости, Безруков мог похитить в совокупности более 2,5 млрд рублей.

Как выяснило следствие, компания «ЕРСМ Сибири» была подрядчиком по контракту стоимостью 6,8 млрд рублей на строительство центра между Минобороны и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». В марте контракт был расторгнут, поскольку подрядчик не выполнил свои обязательства. Центр на тот момент был построен всего на 6%.

Счета «ЕРСМ Сибири» арестованы, компания задолжала налоговой службе 270 млн рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. С мая 2023 против фирмы был подан 21 иск на общую сумму около 30 млрд рублей. По данным ТАСС, задолженность компании по исполнительным производствам составляет 1,28 млрд рублей.

Романа Безрукова задержали накануне, 16 сентября. По данным ТАСС, подозреваемый пытался скрыться и сбежать через крышу, откуда в итоге его пришлось снимать сотрудникам СОБР.

Во время судебного заседания бизнесмен признался, что его предупредили о проверке силовиков и возможном задержании еще на прошлой неделе.