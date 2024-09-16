В Красноярском крае задержали главу компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова по делу о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Безрукова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК). Его задержание проходило при участии сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Согласно материалам дела, с мая 2021 по март 2023 года Безруков и другие «неустановленные лица» проводили фиктивные операции под видом закупки материалов и оказания услуг. В результате они вывели через банковские счета связанных с Безруковым компаний не менее 993 млн 812 тыс. рублей. По данным РИА Новости, Безрукову вменяется хищение более 2,5 млрд рублей.

Компания «ЕРСМ Сибири» была подрядчиком по контракту стоимостью 6,8 млрд рублей на строительство центра между Минобороны и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4», пишет ТАСС. В марте контракт был расторгнут, поскольку подрядчик не выполнил свои обязательства. Центр на тот момент был построен всего на 6%.

Счета «ЕРСМ Сибири» арестованы, компания задолжала налоговой службе 270 млн рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. С мая 2023 против фирмы был подан 21 иск на общую сумму около 30 млрд рублей. По данным ТАСС, задолженность компании по исполнительным производствам составляет 1,28 млрд рублей.

В 2021 году военная прокуратура Северного флота оштрафовала «ЕРСМ Сибири» на 500 тыс. рублей за нарушения при строительстве трех жилых домов для военнослужащих на архипелаге Новая Земля, пишет «Сирена». По данным издания, в 2024 году компания получила несколько исков о банкротстве, один из которых связан с интересами «Главного управления специального строительства», подконтрольного Минобороны.

Компания «ЕРСМ (Engineering, Procurement, Construction, Management) Сибири» создана в 2012 году. Она занимается проектными и строительно-монтажными работами в областях энергетики, промышленности и гражданском строительстве.

* издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов