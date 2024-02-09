В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели президента спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли 7 февраля на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы. Дело возбуждено по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК).

Записи с камер показали, что Конев отстрелял по мишени, снял ее и отошел в сторону, а затем упал, сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Как пишет «Mash на Мойке», сотрудники клуба, которые нашли тело Конева, сначала решили, что он потерял сознание. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при первом осмотре не обнаружили, отмечает Baza.

В последнее время Конев жаловался на проблемы с сердцем. Сначала врачи решили, что у него оторвался тромб, но при вскрытии в черепе Конева нашли пулю калибром 5,45 мм. Экспертиза показала, что смерть наступила от перелома черепа и травмы головного мозга, пишет «Фонтанка».

По одной из версий следствия, Конев мог погибнуть в результате попадания пули после выстрела из автомата Калашникова на соседнем полигоне, сообщает Baza.