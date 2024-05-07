Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан за получение взятки, глава региона Радий Хабиров уволил его, сообщает пресс-служба главы республики.

«Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов освобожден от занимаемой должности», — сказано на сайте главы региона.

В отношении главы Минтранса ранее было возбуждено уголовное дело, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.

«Отметим, что Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам», — сообщили в пресс-службе.

Исполнять обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства будет заместитель главы ведомства Любовь Минакова.

Александр Клебанов окончил Российский университет дружбы народов и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. До июля 2021 года Клебанов занимал пост заместителя министра транспорта Пермского края. На должность главы Минтранса Башкирии Клебанов был назначен в декабре 2022 года после отставки Александра Булушева.