Главу молодежной комиссии при Госдуме арестовали за пост с символикой ЛГБТ*

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток председателя комиссии по регламенту и контролю молодежного парламента при Госдуме, студента четвертого курса НИУ ВШЭ Данила Морозова (КПРФ) был арестован на 15 суток по протоколу о демонстрации «экстремистской» символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Об этом 3 мая сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В сообщении утверждается, что Морозов разместил в интернете пост, содержащий «различную символику и атрибут экстремистской международной организации ЛГБТ*». По данным Mash, протокол на студента составили из-за публикаций 2022 года.

Суд также оштрафовал Морозова на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для составления протокола стали публикации в телеграм-канале «Оперуполномоченный в отставке», «выражающие негативное отношение к проводимой СВО на территории Украины». Содержание постов, из-за которых студенту назначили административный арест, не раскрывается.

О том, что Даниил Морозов был избран на пост председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме, партия КПРФ сообщила в сентябре 2023 года. В телеграм-канале «Морозов ДА» он рассказал, что его делегировал Союз ректоров России как представителя студенческой молодежи от Московской области. В последней публикации на момент написания материала он сообщил о ходе работы над нацпроектом «Молодежь России».